por Pedro D'Anunciação

Vieira lá ganhou as eleições do Benfica como se esperava, mas com menos votos do que eu esperava: pouco mais de 60% (62,59%, segundo os dados publicados no site do clube).

Afinal nunca achei este tipo de eleições demasiado democráticas, e parece-me difícil afastar quem está, a não ser por asneirada muito, mas muito mesmo, gorda. Esperemos agora que ele cumpra (embora os portugueses não estejam demasiado habituados a estes cumprimentos desportivos nos maiores clubes), e não volte a recandidatar-se e um 7º mandato. De resto, gostaria de saber os resultados depois do jogo com o Boavista. Eu, que nunca fui um incondicional de JJ, e talvez o Benfica estivesse melhor com ele no Sporting, onde pertence melhor.

E afinal, o meu candidato, Noronha Lopes, até ficou num honroso 2º lugar, com 34,71% dos votos (a mesma fonte, e antes do tal jogo). Fico à espera dele na próxima eleição. Para já, tanto quanto sei, tem o seu currículo empresarial limpinho, e nem precisou de enriquecer, porque já não estava mal na vida.