Mais de 751 mil contratos com moratória até setembro

Os contratos de crédito celebrados com consumidores (famílias) representavam a maioria das operações de crédito que beneficiaram das moratórias (71%).

Até ao final de setembro existiam 751.725 contratos abrangidos pelas moratórias, sendo que os pedidos ascenderam a mais de 812 mil, de acordo com os dados divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

"Até 30 de setembro, data em que terminou o prazo para os clientes bancários solicitarem o acesso à moratória pública, os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram 812.214 contratos. Até essa data, as instituições aplicaram as medidas de apoio previstas nas moratórias de crédito a 751.725 contratos, correspondendo os restantes 60.489 contratos a situações que estavam ainda em apreciação ou que não preencheram as condições de acesso", revela o BdP, em comunicado.

Os contratos de crédito celebrados com consumidores (famílias) representavam a maioria das operações de crédito que beneficiaram das moratórias (71%), sendo as demais operações relativas a empréstimos concedidos a empresas, ENI e outros (29%).

Dos contratos de crédito aos quais foram aplicadas as medidas de apoio previstas nas moratórias, 42% eram contratos de crédito à habitação e outros créditos hipotecários (317.606). Foram ainda aplicadas medidas de apoio a contratos de crédito aos consumidores (217.787) e a contratos de crédito celebrados com empresas, empresários em nome individual (ENI) e outros (216 332).

A 30 de setembro terminou o prazo para os clientes bancários solicitarem o acesso à moratória pública, sendo que os pedidos de adesão a moratórias de crédito abrangeram 812.214 contratos.