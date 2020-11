Fernando Santos já anunciou os convocados para os próximos jogos

O selecionador nacional, Fernando Santos, divulgou, esta quinta-feira, a lista dos convocados, destaque para Paulinho, do SC Braga, que foi chamado pela primeira vez, e para a ausência de Pepe.

Recorde-se que a equipa tem agendado um jogo particular com Andorra, a 11 de novembro no Estádio da Luz, antes de também ali , três dias depois, receber França. No dia 17, visita a Croácia, fechando assim a fase de grupos da Liga das Nações.

Lista de convocados

Guarda-redes: Rui Patrício, Rui Silva, Anthony Lopes;

Defesas: Nélson Semedo, Cancelo, Rúben Dias, Fonte, Ruben Semedo, Domingos Duarte, Guerreiro, Mario Rui.

Médios: William, Danilo, Rúben Neves, Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes.

Avançados: Bernardo Silva, Pedro Neto, Trincão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Paulinho.