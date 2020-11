PSP encerra bares e restaurantes no distrito de Lisboa por desrespeitarem normas de combate à pandemia

A polícia encerrou na madrugada de domingo, por volta das 01h30, vários estabelecimentos de restauração e bebidas no distrito de Lisboa por estarem a desrespeitar o cumprimento das normas implementadas pelo Governo, informou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) em comunicado.

Na sequência desta operação, um proprietário “injuriou os polícias que se encontravam no local”, relata a PSP, acabando por ser detido.

“Os polícias da esquadra de São João da Talha procederam ao encerramento de um bar que se encontrava com música em níveis extremamente ruidosos para a vizinhança, tendo ainda no seu interior cerca de 50 clientes a consumir bebidas alcoólicas”, explicou a Cometlis.

Entretanto o proprietário do bar já foi presente a primeiro interrogatório judicial e está sujeito a cumprir a medida de coação de termo e identidade de residência.

"Foram ainda levantados os respetivos autos de notícia por contraordenação, por desrespeito às normas impostas no âmbito da pandemia", adiantou a PSP.

Através da Divisão Policial de Loures e Odivelas, esta operação policial ocorreu com o objetivo de garantir que fossem cumpridas as normas para conter a pandemia, principalmente no que diz respeito aos horários de encerramento dos estabelecimentos, aglomerados na via pública e consumo de bebidas alcoólicas.

Recorde-se que, no sábado, o Governo anunciou que 121 concelhos do país estão obrigados, desde quarta-feira, a cumprir novos horários de estabelecimentos pelo que os restaurantes não devem ter mesas com mais de seis pessoas e são obrigados a fechar portas até ÀS 22h30. Os estabelecimentos comerciais, na generalidade, devem fechar às 22h00, mas cada presidente da Câmara pode fixar um horário de encerramento limite inferior ao estipulado, consoante um parecer das forças de segurança e autoridade local de saúde.