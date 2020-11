O número de passageiros transportados por comboio em Portugal aumentou 18,9% em 2019

O aumento anunciado esta quinta-feira pelo INE foi comum a todos os meios de transportes em Portugal, como no metropolitano (+10,6), no transporte fluvial (+6,7%) e no aéreo (6,8%).

O número de passageiros transportados por comboio em Portugal aumentou 18,9%, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O aumento foi, aliás, comum a todos os meios de transportes em Portugal, como no metropolitano (+10,6), no transporte fluvial (+6,7%) e no aéreo (6,8%).

À exceção do transporte aéreo (que voltou a crescer ao ritmo de 2018), o crescimento no número de passageiros acelerou em 2019, face ao ano anterior, quando o aumento foi de 3,9% no transporte ferroviário, 4,3% no metropolitano e 3,4% no fluvial.

Segundos as contas do INE, em 2019 foram transportados 175,3 milhões de passageiros por comboio e 270 milhões por metropolitano. Nas vias marítimas interiores de Portugal, os serviços de travessias regulares (nacionais e internacionais) transportaram 22,9 milhões de passageiros. O crescimento do movimento de passageiros nos aeroportos e aeródromos nacionais ascendeu a 60,1 milhões de pessoas.

Em relação ao transporte de mercadorias, os dados do gabinete estatístico evidenciam evoluções positivas na via aérea (+12,0%, +5,2% em 2018) e decréscimos na ferrovia (-8,4%, -0,5% em 2018), no modo marítimo (-5,6%, -3,2% em 2018) e no transporte de mercadorias em veículos nacionais (-2,2%, +0,1% em 2018).