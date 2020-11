Tesla esteve a um mês de ir à falência depois de começar produção de carro low cost

O CEO da Tesla, Elon Musk, revelou no Twitter que a empresa quase foi à falência por conta da produção em massa do Model 3, carro elétrico low cost produzido pela empresa norte-americana.

Quando um utilizador do Twitter questionou Elon Musk sobre o quão perto a empresa esteve de declarar falência assim que começaram a produzir o Modelo 3, Elon Musk disse que demorou um mês até surgir essa hipótese.

“A produção do Model 3 foi de enorme stress e dolorosa durante muito tempo — de meados de 2017 a meados de 2019”, escreveu o CEO, acrescentado que foi mesmo “um inferno”.

Recorde-se que a produção deste carro teve vários contratempos, o que já provocou muitos gastos à Tesla. No entanto, esta não é a primeira vez que a empresa esteve quase a ir â falência. Segundo o Business Insider, já em 2008, esteve a três dias da falência, mas um investimento de 40 milhões que surgiu à última hora conseguiu resgatar a empresa.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell.