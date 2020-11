Segundo pior dia em óbitos e novos contágios

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 46 mortes por covid-19 e 4.410 infeções. O número de internados continua a aumentar a olhos vistos, mas os doentes em UCI registaram uma ligeira descida. Estas são as principais conclusões do boletim da DGS divulgado esta quinta-feira.

Assim, com os novos dados o total de contágios de covid-19, contabilizados desde o início da pandemia, foi atualizado para 161.350 e o de vítimas mortais para 2.740.

Os números mostram que este é o segundo pior dia quer em mortes quer em novos casos. Em relação aos óbitos, apenas é ultrapassado pelo registo apresentado ontem, nas infeções só a sexta-feira passada registou um valor mais elevado.

A região Norte continua a ser a região com maior número de novos casos, com 2.580 contágios. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.124 infetados, o Centro com 509, o Alentejo com 87 e o Algarve com 97. A Madeira confirmou mais sete diagnósticos de covid-19 e os Açores mais seis.

Do total de 46 mortes, 20 ocorreram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Norte, oito no Centro e uma no Alentejo.

As camas dos hospitais ocupadas por doentes covid-19 são cada vez mais, há mais 25 internados do que ontem, neste momento estão hospitalizados 2.363 infetados, dos quais 320 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, menos cinco do que no balanço anterior.

O número de recuperados subiu para 91.453, depois de ter mais 2.507 terem deixado de ter a doença ativa.

As autoridades de Saúde têm 67.442 contactos em vigilância e há 67.157 casos ativos no país.