Homem morre em incêndio na sua habitação em Cercal do Alentejo

Um homem, com idade entre os 75 e os 80 anos, morreu, esta quarta-feira, vítima de um incêndio na sua habitação, em Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, em Setúbal.

O alerta foi registado às 11h35, segundo declarações do comandante dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo, Vitor Tomaz, à Lusa. A habitação foi “totalmente consumida pelas chamas” e foi durante o reconhecimento que os operacionais encontraram uma vítima carbonizada num dos compartimentos da casa, o único habitante da casa.

“O alerta foi dado por um popular, que julgava tratar-se de uma queimada, até que se apercebeu das chamas numa habitação em alvenaria, com muitos compartimentos. Havia cinco garrafas de gás no seu interior, algumas já dilatadas, mas conseguimos retirá-las e fazer o seu arrefecimento”, acrescentou o responsável.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio. No local estiveram 14 operacionais, apoiados por sete veículos dos bombeiros e membros da GNR.