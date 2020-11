Marcelo vai falar ao país na sexta-feira

Chefe de Estado dirige-se aos portugueses depois de ser votado o Estado de Emergência no Parlamento.

O Presidente da República revelou, esta quinta-feira, que vai falar aos portugueses amanhã, sexta-feira, logo após a votação do novo estado de emergência na Assembleia da República.

A garantia de Marcelo Rebelo de Sousa foi dada à saída do Encontro Nacional de Cuidadores Informais, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“Amanhã falarei sobre isso, depois de votado pelo parlamento. Hoje está nas mãos do parlamento: [o Presidente da República] recebeu o parecer do Governo, seguiu para o parlamento, está nas mãos do parlamento, é votado amanhã e eu aguardo para ver que se passa”, disse.

A votação na Assembleia está marcada para as 16h. Confrontado com quando seria feita a sua declaração, Marcelo adiantou apenas: “Será logo a seguir”.

Sublinhe-se que se o decreto do novo estado de emergência prevê um reforço de poderes ao Governo para impor algumas restrições, como limites à circulação ou a imposição de testes e de medição da temperatura corporal.