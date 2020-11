Encontro tem objetivo de determinar as medidas do estado de emergência

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para sábado uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário, para "concretizar" as medidas previstas no projeto de decreto presidencial do estado de emergência, que será votado no Parlamento esta sexta-feira, véspera do encontro do Executivo.

Fonte oficial do Governo adiantou, à agência Lusa, que a reunião extraordinária do Conselho de Ministros tem início previsto para as 18h.