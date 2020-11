Quatro marroquinos morrem a tentar chegar a Melilla através de um esgoto

Quatro marroquinos morreram num esgoto enquanto tentavam chegar ao enclave espanhol de Melilla desde o porto de Beni Ensar, em Nador, Marrocos.

As quatro vítimas tinham idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, de acordo com a imprensa internacional. Após uma denúncia sobre a presença de migrantes a tentar atravessar a fronteira, as autoridades revistaram o local e acabaram por encontrar três pessoas afogadas na rede de esgotos. Um dos homens foi encontrado ainda com vida mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital.

Esta não é a primeira vez que são encontrados migrantes a tentar chegar ao território de Melilla através deste esgoto, de acordo com as autoridades espanholas. As autoridades marroquinas abriram uma investigação para averiguar as circunstâncias da morte dos migrantes.