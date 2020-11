CGD. Lucro cai 39% para 392 milhões até setembro

O lucro da Caixa Geral de Depósitos (CGD) caiu 39% para 392 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, em comparação com o período homólogo. No mesmo período do ano passado, a instituição financeira liderada por Paulo Macedo tinha registado um resultado positivo de 640,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019.

O banco público revela, no entanto, que nos primeiros nove meses, e em antecipação dos efeitos expectáveis da crise económica, registou-se um reforço de imparidades de crédito e de provisões para garantias bancárias de 220 milhões.

Notícia em atualização