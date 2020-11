Mais de 40 mil pessoas já morreram com covid-19 em Itália. País registou mais de 440 óbitos nas últimas 24 horas

Foi ainda estabelecido um novo recorde do número diário de novos casos no país.

Foram registados mais 34.505 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Itália. Este número estabelece um novo recorde de casos diários no país. No total, já foram confirmados 824.879 casos do novo coronavírus em Itália.

Também foram confirmados mais 445 óbitos relacionados com a doença desde ontem, o número mais elevado de vítimas mortais infetadas com o novo coronavírus dos últimos seis meses, elevando o número de óbitos desde o início da pandemia para 40.192.

Segundo as autoridades de saúde italianas, o elevado número de casos deve-se também ao aumento da testagem no país - só nas últimas 24 horas foram efetuados 219.000 testes de despiste em todo o país.

Das 472.384 pessoas infetadas, quase 26.000 estão hospitalizadas, mais 1.239 do que no dia anterior, e 2.391 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais 99 do que ontem.

A partir da 00h00 desta quinta-feira, os cidadãos italianos devem respeitar o recolher obrigatório a nível nacional, entre as 22h00 e as 05h00. Ao mesmo tempo, entrará em vigor um sistema que divide o país em três zonas de risco e que isola e confina as regiões mais afetadas - Lombardia, Piamonte e Vale d'Aosta. Outra das regras impostas pelo Governo italiano é o encerramento de bares e restaurantes devem encerrar até às 18h00 locais para impedir a propagação da doença.