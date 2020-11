Surto em bar de striptease nos Açores obriga autoridades de saúde a identificar e testar clientes

Foi identificado um surto de covid-19 com origem num bar de striptease em Ponta Delgada, nos Açores.

Em comunicado, esta quinta-feira, a Autoridade de Saúde Regional revela que, depois de terem sido diagnosticados sete casos positivos de covid-19 associados ao Doll House Gentlemen's Club, está a proceder à identificação e testagem de todos os contactos próximos para despiste do novo coronavírus.

“Nesse sentido, a Autoridade de Saúde Regional solicita a quem tenha frequentado este estabelecimento nos dias 30 e 31 de outubro e 1, 2 e 3 de novembro de 2020, e a quem tenha contactado com frequentadores desse estabelecimento, que contacte a Linha de Saúde Açores, através do número 808 24 60 24, com vista à realização de teste de despiste ao novo coronavírus”, apela a autoridade.

A Autoridade de Saúde Regional solicita ainda a quem frequentou o referido estabelecimento que adote todas as medidas de prevenção, nomeadamente o isolamento profilático.