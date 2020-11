Jovem grava momento em que é vítima de importunação sexual em autocarro no Brasil | Vídeo

Uma jovem, de 21 anos, captou o momento em que foi vítima de importunação sexual dentro de um autocarro, em São Paulo, no Brasil.

A mulher seguia para o trabalho, esta quarta-feira de manhã, quando tudo aconteceu. De acordo com uma queixa apresentada na polícia, citada pelo site G1, Ingrid Calomino, sentou-se na penúltima fila de bancos do autocarro quando entrou. Atrás estava um idoso e havia outras pessoas no transporte. A certa altura da viagem, a mulher sentiu uma mão nos cabelos e, alguns minutos depois, nas suas costas.

"Ele colocou a mão na lateral do meu corpo, mas veio para frente e começou a tocar meu seio. Fiquei muito nervosa, peguei o celular e comecei a gravar", contou.

Nas imagens captadas por Ingrid é possível ver o homem, atrás das suas costas, a acariciá-la. Quando se apercebe que está a ser filmado, o homem recua e afasta-se.

Depois do sucedido, Ingrid diz que se levantou e começou a discutir com o desconhecido.

"Me senti um nada. Como uma pessoa que eu nem conheço toca em mim dessa forma? Fiquei insegura e nervosa. Foi um terror", disse. "Tinha mais gente no ônibus, mas ninguém me apoiou. Falei que ele era um assediador, que tinha gravado. Ele começou a dizer que só estava apoiando a mão dele. Mas, encostou no meu seio", acrescentou.

A mulher saiu do autocarro e dirigiu-se para o trabalho bastante afetada, acabando depois por ser ajudada.

O caso foi registado pelas autoridades como importunação sexual e está a ser investigado.

Nas redes sociais, as imagens foram amplamente partilhadas, com muitos utilizados expressar a sua indignação.