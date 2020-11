Espanha regista novo recorde no número de mortes durante segunda vaga da pandemia

368 pessoas morreram infetadas com covid-19 no país vizinho nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou o número mais elevado de óbitos da segunda vaga da pandemia provocada pelo novo coronavírus: 368 pessoas morreram infetadas com covid-19 no país vizinho desde ontem, elevando o número total de óbitos desde o início da pandemia para 38.486.

Foram ainda confirmados mais 21.908 novos casos de covid-19, elevando para 1.306.316 o total de infetados no país. Recorde-se que, na passada sexta-feira foi registado um novo recorde de casos diários em Espanha - foram confirmados 25.595 casos do novo coronavírus no passado dia 30.

2.421 pessoas deram entrada em hospitais por todo o país desde ontem. No total, há 20.281 pessoas hospitalizadas infetadas, das quais 2.802 estão em unidades de cuidados intensivos. ​