Agredia e ameaçava esposa de 27 anos com recurso a arma de fogo em Gaia

Um homem, de 36 anos, foi detido pela GNR, por violência doméstica, esta terça-feira, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, esta quinta-feira, a GNR revela que, na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito terá agredido, injuriado e ameaçado a vítima, sua esposa de 27 anos, com recurso a uma arma de fogo, nos últimos dois anos.

“ Perante os factos, foi realizada uma busca domiciliária onde foi possível apreender uma caçadeira, 32 cartuchos de calibre 12, um machado e um bastão artesanal”, informa a força de segurança.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, não se podendo aproximar num raio de 800 metros da vítima, proibição de contactar a vítima por qualquer meio e proibição de frequentar os locais frequentados pela vítima, vigiado por pulseira eletrónica.