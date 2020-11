Efemérides de 6 de Novembro de 2020

1520 A expedição marítima de Fernão de Magalhães (1480-1521), explorador português que fez a viagem de circunavegação da Terra (1519-22) ao serviço de Espanha, morrendo em luta antes do seu fim, entrou há 500 anos no Estreito que ficaria com o seu nome.

1772 O marquês de Pombal (1699-1782), expoente do iluminismo português como principal governante de D. José (1750-77), oficializou há 248 anos o ensino primário em Portugal.

1917 Eclodiu há 103 anos a revolução comunista russa (pelo calendário local, ainda o Juliano, calhava a 17 de Outubro), que levaria ao Poder o Partido Bolchevique de Lenine e iniciaria um Regime Comunista.

1959 Foi criado há 61 anos o Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego, destinado a formar tropas na área das Operações Não Convencionais, que integra os popularmente chamados rangers, em homenagem ao seu 1º Comandante, que fez o curso dos Rangers nos EUA).

1975 Teve lugar há 45 anos, em pleno PREC, o mais destacado debate televisivo português, entre o então líder socialista Mário Soares e o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal, em que perante as acusações do primeiro o segundo tornou célebre a frase “Olhe que não, doutor, olhe que não…”.

1989 Teve lugar há 31 anos a primeira exibição em Portugal do programa infantil Rua Sésamo, que estaria cá no ar, na RTP, até Maio de 1996, sendo a versão portuguesa do programa infantil e educativo americano Sesamo Street, emitido desde 1969 pela TV Pública, e exportado para mais de 200 países. Por cá pesaram distintas versões do mesmo programa em 2007.

2015 A chamada ‘geringonça’ começou realmente a funcionar há 5 anos, quando um comunicado do PCP (os compromissos escritos tinham sido exigidos pelo então presidente Cavaco Silva) anunciou a existência de um documento conjunto com o PS a fim de viabilizar uma alternativa governativa protagonizada pelos socialistas.

2020 Eleição americana do passado dia 3 continua dependente dos resultados, por causa de manobras dilatórias do recandidato republicano D. Trump, embora o democrata J. Biden seja dado como potencial vencedor.