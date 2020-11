Existem 800 mil vacinas da gripe em stock

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta quinta-feira, durante uma audição conjunta nas comissões parlamentares de Saúde e de Orçamento e Finanças, o estado da produção e entrega de vacinas da gripe. “À data de 3 de novembro foram entregues ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) 1,8 milhões de vacinas”.

De seguida, a governante explicou que estão por entregar 270 mil vacinas na semana compreendida entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro, mas esta data poderá ser antecipada. Sublinhe-se que, “até à data, foram vacinados um milhão de portugueses, havendo 800 mil vacinas em stock”, tal como foi avançado pela ministra.

Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD, alegou a existência de “milhões de portugueses de norte a sul do país em listas de espera” para a vacina da gripe, mas Marta Temido disse que o Ministério da Saúde “reforçou a aquisição de vacinas este ano em 39%”, para um total de 2,07 milhões de doses, e que deu passos na antecipação do programa de vacinação.

“Do milhão de portugueses que foram vacinados, 770 mil foram com doses registadas como administradas e 260 mil com doses entregues para administração em instituições diversas”, explicou Temido, adiantando também que, além da disponibilização de 200 mil doses às farmácias de venda ao público, estes estabelecimentos “terão adquirido 500 mil vacinas”.

A ministra reiterou que Portugal continua a “procurar reforçar pontualmente” a aquisição de vacinas para a gripe e que “os portugueses em risco e com critério para administração da vacina terão acesso” à mesma, mas evidenciou as “quantidades limitadas” disponíveis no mercado mundial.

Recorde-se que, no passado dia 18 de outubro, o Serviço Nacional de Saúde noticiou que se assinalava o maior número de sempre de doses de vacinas da gripe adquiridas pelo mesmo: dois milhões, a serem administradas até ao final do ano. Isto é, mais 500 mil do que na época passada, em que, de acordo com o relatório final do Vacinómetro, foram vacinadas 1.544.781 pessoas com 65 anos ou mais e 279540 entre os 60 e os 64 anos. Valores que se enquadram na meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que prevê que 76% dos maiores de 65 anos devem aderir à vacinação. Com respeito aos cidadãos com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos e a quem a vacina é também administrada, a cobertura situou-se nos 43,2%. Segundo o mesmo barómetro, a cobertura entre os portadores de doença crónica foi de 72%, de 58,9% entre os profissionais de saúde e de 23,5% entre as grávidas.