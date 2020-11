Doentes com covid-19 são transferidos do Tâmega e Sousa para a CUF do Porto

Grupo de saúde privado está a reforçar a capacidade de camas para doentes covid em Lisboa e no Porto.

A CUF confirmou ao jornal i que foram transferidos, até ao momento, três pessoas infetadas com covid-19 do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa para o hospital da CUF no Porto.

"Até ao momento foram transferidos, do Serviço Nacional de Saúde para o Hospital CUF Porto, três doentes COVID, oriundos do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa. Até ao final da manhã será transferido mais um doente COVID da mesma unidade”, afirmou ao i fonte oficial da CUF.

“Em paralelo a CUF está a reforçar a capacidade de camas para doentes COVID, das 20 atuais, para 36 camas - 22 no Porto e 14 em Lisboa. Destas, 9 são camas de cuidados intensivos”, acrescentou a mesma fonte.

Recorde-se que a ministra da Saúde, Marta Temido, se desloca, esta sexta-feira, ao Porto, onde deverá visitar aquela unidade de saúde privada.