Kylie Jenner torna-se o membro mais famoso das Kardashians

A influencer mais nova do clã Kardashians/Jenner é agora a mais popular entre as irmãs. Pelo menos, se essa medição for feita pelos seguidores do Instagram. Kylie Jenner atingiu na passada quinta-feira, dia 5, os 200 milhões de followers na rede social passando à frente da irmã mais velha Kim, com 191 milhões de seguidores.

A pessoa com mais seguidores do mundo na plataforma é o português Cristiano Ronaldo, seguindo-se da cantora Ariana Grande, do ator Dwayne 'The Rock' Jonhson e depois Kylie Jenner.