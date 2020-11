Bonnie & Clyde. A única solução era morrer

Dois amantes, assaltantes de bancos e assassinos, entusiasmaram os Estados Unidos durante a Grande Depressão e dividiram as opiniões daqueles que seguiam atentamente as suas aventuras. A sua fuga contínua terminou numa curva de estrada à custa de uma rajada de mais de 130 balas de metralhadora. Confirmaram que também pode haver algo de romântico em gente sem escrúpulos. E entraram na lenda.

Onde cabe o romantismo quando falamos de dois indivíduos sem escrúpulos? Foi essa, certamente, a pergunta que levou Serge Gainsbourg a cantar a meias com Brigitte Bardot uma canção de homenagem a Bonnie e Clyde, certamente o casal de bandidos mais famoso da história do crime: «Chaque fois qu’un policeman se fait buter/Qu’un garage ou qu’une banque se fait braquer/Pour la police, ça ne fait pas d’mystère/C’est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker».

Se havia algo que Clyde Barrow e Bonnie Parker tinham para dar e vender era descaramento. Em plena Grande Depressão, que rebentou em 1929 e se manteve até ao início da II Grande Guerra, eles foram os assaltantes de bancos cujo nome brotava quase naturalmente da boca de qualquer um que iniciasse uma conversa sobre crimes. Outra coisa que ninguém lhes negava era coragem: muitas foram as vezes que, cercados pela polícia, abriram caminho para a liberdade a tiros de metralhadora e arriscando serem abatidos como cães raivosos. Certa vez, à porta de um banco, mataram com absoluto sangue-frio nove agentes policiais e mais de uma dúzia de civis. Quem ousasse fazer frente a Bonnie e Clyde levava para contar, se é que tinha a sorte suprema de sobreviver aos seus acessos de fúria.

Bonnie Elizabeth Parker nasceu no dia 1 de Outubro de 1910 em Rowena, no Texas. Nada diria que se viria a transformar na mulher infame que se tornou. Frágil de compleição física, entregue em exclusivo aos cuidados da mãe por via da morte extremamente prematura do pai, dava nas vistas pelos seus brilhantes cabelos avermelhados. Estudante atenta, alimentou o gosto pela literatura e sonhou em tornar-se escritora. O casamento com Roy Thornton contrariou a sua vontade. Apesar de a união nunca ter sido oficialmente desfeita, não se deram bem. Feitios conflituosos separaram-nos ao fim de três anos. Roy era um patife de vão de escada e não tardou a ir ver o sol nascer aos quadradinhos numa prisão local por conta de uns poucos de roubos mais dignos de um pilha-galinhas do que de um verdadeiro ladrão. Bonnie não teve outro remédio de não dar corda aos sapatos: aceitou um emprego num bar e foi aí que conheceu o parceiro da sua vida: Clyde Chestnut Barrow, conhecido como Champion.

