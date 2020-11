"Tenho penha dos mais velhos que vivem em solidão, que não têm ninguém a quem pedir ajuda e ninguém se lembra deles"

Se não soubesse a idade que tem, diria que estava na casa dos trinta. Bebe uma média de vinte cafés por dia e prefere andar com os pés descalços do que com qualquer sapato do mundo. Alice Vieira tem 77 anos e uma alma jovem, ressentida com a pandemia por, entre outras coisas, lhe ter retirado a oportunidade de beber gins pelos bares da Ericeira. Ao seu lado, Nélson Mateus, o jornalista com quem tem uma relação de avó-neto. É exatamente sobre essa relação que são os projetos que têm pensados para o futuro próximo.

As relações entre avós e netos, o que uns podem aprender com os outros e como a sociedade trata os seus, “nossos”, avós. A dupla está a escrever dois livros: um com entrevistas a algumas personalidades, entre as quais Marcelo Rebelo de Sousa, Simone de Oliveira, Ruy de Carvalho, Anjos e Henrique Feist, com as quais pretendem reunir testemunhos sobre a ligação entre avós e netos e sensibilizar a população para a luta contra a solidão e o abandono dos mais velhos; o segundo livro será uma espécie de “Diário entre avós e netos”. Vão ser criadas personagens que trocarão e-mails diários e, através deles, relembrar-se-à a História de Portugal. Recebem-nos na Ericeira, a sua casa do coração.

O que tem de tão especial a Ericeira?

Alice Vieira: As praias, as pessoas e a comidinha. É uma terra que está sempre cheia de gente nova, é a primeira reserva europeia de surf e a segunda mundial. Ainda esta manhã estava cheio de gente a fazer surf. É realmente um sítio muito acolhedor. Quando eu voltei de Paris, nos anos 60, não encontrei casa em Lisboa e vim para aqui. E já quando era miúda vinha para aqui com os meus tios, portanto, tenho uma grande ligação a esta terra. A vila está bem preservada, gosto muito de estar aqui. A minha filha costuma dizer que eu ponho o pé na Ericeira e fico logo outra. Não sei o que é, mas sempre fui assim.

Nélson Mateus: A Alice, ao viver em Lisboa, sendo jornalista e escrevendo crónicas é uma esponja de tudo o que ouve. Mas nem sempre tem tempo de “espremer” essa esponja. Mas, quando chega aqui, a paz que vive dá-lhe a possibilidade de refletir sobre o tudo o que ficou na sua memória, que viveu em Lisboa, e aqui acaba por desligar.

Que inspiração lhe dá o mar que a terra não lhe dá?

AV: Como jornalista que sou, o mar dá-me uma grande calma. A inspiração vem mais da terra, dá-me aquilo que oiço e aquilo que eu vejo, e que pode passar despercebido a outra pessoa normal (nós não somos normais, não é?). Eu vivo mal longe de água. Eu preciso de água, mesmo em Lisboa vou muitas vezes para ao pé do rio. Tudo o que tenha água eu gosto. Quando vivia em Paris, estava ali ao pé do Sena, aquilo era uma maravilha. Muita terra descontrola-me. O mar tem sempre feito parte da minha vida e dá-me essa calma que às vezes é necessária para repousarmos um bocadinho.

NM: Eu e a Alice falamos muito sobre o silêncio. Para nós, ele é perturbador e ensurdecedor.

AV: Eu trabalho bem com barulho, isso é muito citadino e urbano, mas para mim o barulho é muito inspirador. Às vezes eu estou em casa, oiço alguém falar cá fora e inspiro-me. Já me aconteceu isso. Eu tinha um texto para enviar e abri a janela e cá fora estava um fulano, eram umas duas da manhã e acho que ele tinha acabado o namoro com a Maria Bárbara. Então eu fiz um textinho sobre isso e no final pedi ao senhor: “Da próxima vez que se separar, não se separe a esta hora”. Eu vivo muito do que oiço. Invento pouco. Claro que às vezes dou voltas às coisas mas o tema em si ou fui que ouvi ou que sei.

Excluindo a Ericeira, que sítio lhe dá mais paz?

AV: Eu preciso de paz com água, se não era muito infeliz. Tinha de ir para ao pé do rio. Se não pudesse escolher a Ericeira, acho que seria Lisboa à beira Tejo, onde ainda vou muitas vezes.

Sente-se, portanto, em paz por dentro quando há agitação por fora?

AV: Sim, acho que é isso mesmo, sinto-me em paz por dentro quando há agitação por fora. Porque é uma paz interior. Por fora tenho de ter sempre uma certa agitação e foi sempre assim. Quando eu trabalhava no Diário de Notícias estava numa sala sem janelas. E eu sentia-me sempre melhor quando ia escrever para uma sala com janelas, viradas para a Avenida da Liberdade. Preciso muito de ter acesso à vida cá por fora.

É fácil envelhecer em Portugal?

No geral, eu acho que o país não está feito para acudir aos mais velhos, quando uma pessoa chega aos 60 ou 70 anos está velho, não presta para nada, e isso é mau. Eu trabalhei numa terra na Argentina, a província chamava-se El Chaco e a capital era Resistência, e era a província mais miserável do país, basta dizer que a capital só tinha uma rua alcatroada. Há lá um escritor que se chama Mempo Giardinelli e ele tem uma fundação que faz um trabalho extraordinário com avós e netos. Ele leva os avós e os netos, mesmo que não sejam familiares de sangue, a ensinar coisas uns aos outros. Os avós contam as histórias da Argentina, e os netos ensinavam sobre a internet e os computadores, por exemplo. No final do ano há sempre um prémio para a melhor avó e para o melhor neto. Aquilo é muito engraçado e foi por isso que eu lá estive a trabalhar. Era bom que se fizesse alguma coisa do género cá. Mas aqui o que se faz com os idosos? Temos de ver o que é que os mais velhos podem dar que os mais novos não podem e não os fazer sentirem-se inúteis. Isso é o pior, é a pessoa sentir que já não tem nada para fazer e está ali sentada a um canto à espera que morra. Isso ainda é o que a maioria das pessoas deste país pensa dos mais velhos.

