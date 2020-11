Há mais de 100 reclusas infetadas com covid-19 no Estabelecimento Prisional de Tires

Mais de 100 reclusas do Estabelecimento Prisional de Tires testaram positivo à covid-19. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGSP) revelou, esta sexta-feira, que há 121 casos entre reclusas, depois de terem sido testadas 320.

De acordo com a DGSP as 320 reclusas, dos pavilhões 1 e 2, foram testadas depois de terem sido detetados quatro casos positivos. No total há 121 casos positivos.

"Face a este quadro, a DGRSP, no âmbito do plano de contingência, determinou a afetação das reclusas positivas, genericamente assintomáticas, a um pavilhão do Estabelecimento Prisional de Tires, onde permanecerão em isolamento, separadas da restante população prisional, e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico do Hospital Prisional, que foi para o efeito convocado", indica a DGRSP, em comunicado.

O Estabelecimento Prisional de Tires mantém "suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas".

Segundo a mesma nota, será ainda feita uma nova testagem de todos os trabalhadores do Estabelecimento Prisional de Tires, sendo que, até ao momento, entre os trabalhadores há o "conhecimento de dois casos positivos, um de guarda prisional e outro de profissional de saúde avençado". Também a testagem às restantes reclusas irá prosseguir.

Este é o primeiro surto de covid-19 num estabelecimento prisional.