Mulher morre com covid-19 durante viagem de avião e passageiros não são informados

A mulher teve dificuldades respiratórias durante a viagem e o óbito por covid-19 foi declarado no aeroporto. Por falta de armazenamento de dados, a empresa não contactou os passageiros

Uma mulher de 38 anos morreu com covid-19 quando estava a bordo de um avião da companhia Spirit Airlines que fazia a rota de Las Vegas para Dallas, nos Estados Unidos e os passageiros nunca foram informados sobre a causa da morte.

A vítima mortal sofria de asma e, quando seguia no voo, no dia 24 de julho deste ano, começou a ter dificuldades em respirar, tendo utilizado a bomba, mas não resultou: a mulher chegou mesmo a desmaiar e a perder os sentidos por causa do esforço proveniente de manobras de reanimação realizadas por uma hospedeira de bordo.

Dada a situação, o avião da Spirit Airlines teve de fazer um desvio para Alburquerque, no estado do Novo México, onde a mulher foi assistida por médicos, mas o óbito acabou por ser declarado no aeroporto.

Segundo o jornal Washington Post, a polícia e os bombeiros foram informados, mas o departamento de saúde não, que recebeu o resultado positivo para o coronavírus através do laboratório que o realizou, em vez das autoridades de saúde locais, que, segundo a mesma fonte, não investigaram o caso nem souberam que a mulher morreu durante a viagem. Quer isto dizer que houve uma falha de comunicação com o Centro para o Controlo de Doenças e Prevenção (CDC, em inglês).

No entanto, a companhia aérea afirma que alertou a CDC sobre o ocorrido assim que se soube que a causa da morte se tratava de infeção por covid-19, mas o Centro diz que nunca foi contactado pela Spirit.

Acontece que as companhias aéreas norte-americanas só têm acesso aos dados de cerca de metade dos viajantes por voos, uma vez as informações daqueles que fizeram reservas online através de um site de terceiros de uma agência de viagens não constam do bilhete.

Ora, por isso mesmo, segundo o CDC, torna-se difícil as empresas entrarem em contacto com todos os passageiros que possam ter estado no mesmo voo que uma pessoa infetada.