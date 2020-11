PJ detém suspeito de abuso sexual de crianças em Setúbal

Homem, de 40 anos, aproveitou proximidade que mantinha com a família da vítima, uma criança com 13 anos, e encetou com esta uma relação íntima que culminou na consumação de relações sexuais.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 40 anos, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática “de um número ainda não concretamente apurado de crimes de abuso sexual de crianças”, no distrito de Setúbal.

A autoridade revelou, esta sexta-feira, em comunicado, que a investigação permitiu apurar que, durante o verão passado, o suspeito, aproveitando-se da relação de amizade e de proximidade que mantinha com a família da vítima, uma criança com 13 anos de idade, encetou com esta uma relação íntima que culminou na consumação de relações sexuais.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição, absoluta, de contactos com a vítima e de apresentação semanal no posto policial da área da respetiva residência.