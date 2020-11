Quando a margem vai muito para além do Rio

As eleições americanas – confirmando que o triunfo de Joe Biden esteve muito longe de corresponder à vitória folgada do Partido Democrata sobre o Republicano que, uma vez mais, todas as sondagens projetavam, e assim permitindo a Donald Trump sair com a arrogância tipicamente americana que sempre o caracterizou – e as eleições regionais nos Açores – em que não só o PS de Vasco Cordeiro perdeu a maioria absoluta que os estudos de opinião lhe auguravam como também a esquerda se viu ultrapassada pela direita em assentos parlamentares, o que ninguém previu – devem ser olhadas pelos principais dirigentes político-partidários portugueses com a devida atenção.

Por mais aprendizagens e correções que as empresas de sondagens retirem dos seus insucessos, a margem de erro é mesmo muito maior do que alguém um dia poderá admitir, como o confirmam estes dois atos eleitorais de dimensões tão abissalmente díspares.

O que não quer dizer que os estudos de opinião errem sempre ou não sirvam para nada e sejam de desvalorizar como sempre fazem os políticos que se consideram por elas prejudicados.

Antes pelo contrário. Há inúmeros exemplos, lá fora e entre nós, em que as previsões das intenções de voto acertaram na mouche, incluindo muitas vezes resultados surpreendentes mesmo para os mais especializados intérpretes da vontade popular. E na esmagadora maioria dos casos revelam tendências que correspondem à realidade, ainda que com variações normais – até pelos efeitos perversos das próprias sondagens.

Em política, o que hoje é verdade pode muito bem não sê-lo amanhã ou no dia seguinte. É como naquela máxima do desporto, segundo a qual, de um dia para o outro, ou melhor, de um jogo para o outro, qualquer um (dirigente, treinador ou jogador) passa de besta a bestial ou de bestial a besta.

A política nacional não foge a essa regra. Ou seja, dar por adquirido que a maioria parlamentar vigente está para durar porque o líder da oposição não tem carisma ou não consegue afirmar-se como alternativa é manifestamente precipitado.

Na América, não foi Biden quem galvanizou o eleitorado para conquistar a Casa Branca – foi, sim, o eleitorado que se mobilizou para tirar Trump de lá.

