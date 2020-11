Oito meses depois. Recorde de incidência, máximo de mortes, os piores concelhos e como está Portugal em matéria de testagem

INCIDÊNCIA RECORDE

A incidência cumulativa a 14 dias é o indicador usado nas comparações internacionais do Centro Europeu de Controlo de Doenças e Portugal continua em rota ascendente. Se na semana passada passou o patamar dos 400 casos por 100 mil habitantes, esta sexta-feira foi atingido um novo recorde: com os 54 460 casos detetados no país entre 23 de outubro e 6 de novembro, Portugal registou uma incidência cumulativa de 528,9 novos casos por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas.

NORTE CONTINUA PIOR MAS LISBOA TAMBÉM SOBE

A região Norte, que teve um aumento mais explosivo de casos nas últimas semanas, continua a registar a maior incidência no país. Com os casos reportados ontem e o acerto feito durante a semana depois de um laboratório ter estado três dias sem notificar resultados à DGS, a região Norte atingiu esta sexta-feira uma incidência cumulativa de 898 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. A região de Lisboa regista uma incidência de 396 casos por 100 mil habitantes neste mesmo período. Parece haver algum abrandamento do aumento de casos inclusive no Norte, onde o RT (valor que indica a velocidade do contágio) tem estado baixar, mas a incidência mesmo a sete dias mantém-se acima dos 240 casos por 100 mil habitantes.

OS CONCELHOS COM MAIOR RISCO

No fim de semana passado, o Governo revelou que 121 concelhos estavam acima do patamar de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, impondo novas medidas para conter a epidemia. Durante a semana a DGS não divulgou dados por concelho, embora tenha indicado que isso seria feito. Esta segunda-feira não houve assim informação sobre concelhos, sendo que a sinalização feita pelo Governo revelou um cenário de maior transmissão do que aquele que era possível calcular com a informação que a DGS vinha disponibilizando até aqui, e que contava apenas com as notificações feitas pelos médicos. Durante a semana o presidente da Câmara de Paços de Ferreira publicou nas redes sociais uma tabela que mostra a evolução da incidência nos concelhos do Norte. Paços de Ferreira é o que tem mais casos tendo em conta a população, tendo atingido a 2 de novembro uma incidência cumulativa a 14 dias de 4366 casos por 100 mil habitantes. Lousada, Vizela, Paredes, Penafiel, Felgueiras registavam também até à última segunda-feira uma incidência superior a 1500 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, mais de seis vezes o patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes. O SOL procurou perceber junto da DGS se foram propostas novas medidas nestes concelhos e se há zonas na região de Lisboa com este nível de incidência mas até ao fecho desta edição não foi divulgada mais informação.

PORTUGAL RECUPERA TERRENO NA TESTAGEM – MAS POSITIVIDADE CONTINUA A SUBIR

A testagem à covid-19 tem aumentado no país desde o início da epidemia mas nos últimos meses Portugal não tem estado entre os países europeus que mais testam, como aconteceu no verão, chegando a descer para a 16.º lugar. No último relatório semanal disponibilizado esta sexta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, percebe-se um aumento mais expressivo da testagem na última semana de outubro, com o país a subir para o 13º lugar a nível europeu, sendo a referência a nível europeu usando o indicador de testes semanais por 100 mil habitantes. Nessa semana, o país fez 2153 primeiros testes por 100 mil habitantes (não entram nas estatísticas testes de pessoas já em seguimento). Há países a testar mais, entre os quais alguns dos mais afetados pela pandemia, como Bélgica, República Checa ou Espanha, mas também países com uma muito melhor situação que a portuguesa e que foram testando sempre cada vez mais. Depois do Luxemburgo, a Dinamarca é o segundo país com mais testes por 100 mil habitantes, acima de 7 mil nesta última semana de outubro. Na altura tinha uma incidência de 196,5 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores. A Noruega é outro exemplo. Ainda assim, Portugal fez mais testes na última semana de outubro do que França, que vive agora uma situação pior. E mesmo do que a Alemanha. Mas há outro elemento que sugere que o país podia testar mais: a taxa de positividade continua a subir e, tendo em conta apenas primeiros testes (não entram aqui resultados positivos em testes feitos durante a recuperação), está agora acima do máximo registado no início da epidemia, com 11,4% das pessoas testadas a ter resultado positivo. No Norte, a positividade já passou os 20%, revelou na semana passada ao SOL a ARS Norte. A partir desta segunda-feira entra em vigor a nova estratégia de testagem da DGS, que prevê a utilização de testes rápidos de antigénio, algo a que diferentes países europeus já têm recorrido para aumentar a capacidade de testagem. «Precisávamos de garantir que alguns aspetos relacionados com o registo destes casos como casos positivos – sendo que a definição internacional de caso ainda está associada à realização de um teste PCR [a metodologia de referência] – eram respeitados», explicou esta semana Marta Temido, adiantando que os testes que começam a ser usados na próxima semana pelas ARS.

MORTES AUMENTAM

Depois do aumento acentuado de infeções na população mais idosa no mês de outubro, a mortalidade tem vindo a subir. Só no último mês foram diagnosticados mais de 8 mil casos em idosos com mais de 70 anos, três vezes mais do que no mês de setembro. Embora a maioria dos casos de covid-19 surja abaixo dos 50 anos de idade, os idosos foram representando semana a semana, com os casos a aumentar, entre 13% e 12% das novas infeções. Nesta última semana verificou-se um novo máximo de mortes associadas à covid-19 no espaço de 24 horas, com 52 óbitos num dia. Mas os números deverão continuar a subir, podendo aproximar-se dos 100 óbitos por dia antes de poder sentir-se um efeito do abrandamento de infeções ou mesmo maior proteção dos idosos. O mês de novembro, com os casos ainda a subir, deverá ultrapassar o pico de mortalidade registado em abril, quando foram associadas à covid-19 820 mortes no país. Em outubro, morreram 537 pessoas infetadas, o triplo do mês anterior, a maioria idosos com mais de 70 anos.

INQUÉRITOS EPIDEMIOLÓGICOS ATRASADOS

Depois de reunir com as equipas de saúde pública na Administração Regional de Saúde do Norte, Marta Temido admitiu esta sexta-feira preocupação com os atrasos na realização dos inquéritos epidemiológicos, em particular na zona mais afetada do Vale do Sousa, e na capacidade de lhes dar resposta. O alerta para maior demora na realização de inquéritos já tinha soado nas últimas semanas, como o SOL noticiou. Marta Temido revelou agora um atraso que poderá levar 15 dias a três semanas a recuperar nesta zona do país. «Neste momento a unidade de saúde pública está a conseguir realizar cerca de 300 inquéritos por dia», mas há outros inquéritos com mais dias que estão «acumulados».

Ao longo das últimas semanas, a DGS não forneceu informação sobre inquéritos pendentes no país ou com maior demora, garantindo no entanto que a capacidade de resposta estava a ser reforçada. O Governo já anunciou entretanto mais reforços das equipas que fazem este trabalho. E o diploma que repõe o estado de emergência prevê mesmo a requisição de funcionários públicos que estejam em casa a cumprir isolamento profilático ou que estejam dispensados de trabalhar fora de casa por serem doentes crónicos para reforçar as equipas. No Norte, vários médicos têm relatado um cenário de transmissão na comunidade em que não é possível muitas vezes identificar onde se iniciaram as cadeias de transmissão. Segundo as últimas indicações da DGS, a maioria dos contágios têm ocorrido em convívios familiares.