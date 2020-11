"É inevitável uma crise política"

O Bloco de Esquerda votou, pela primeira vez, contra um Orçamento de um Governo de António Costa. O PS afastou-se do PSD. Estamos a entrar num período em que vai ser difícil encontrar soluções estáveis para a governação do país?

Quando António Costa fez uma opção, em 2015, pela chamada geringonça, ele sabia as consequências. Sabia que ia participar num movimento com uma agregação política que, em alguns aspetos essenciais, era contra a postura que o Partido Socialista tradicional tinha. Era contra a postura do ambiente social, político e económico que nos rodeia na Europa. Ele sabia que ia estar num mundo de contradições.

Apesar dessas contradições, conseguiu cumprir os quatro anos da legislatura…

Essas contradições foram escamoteadas com a apresentação de um programa de objetivos muito limitados. O programa do Governo, entre 2016 e 2010, pretendia apenas reverter algumas das decisões da troika, nomeadamente reatualizar os salários e as pensões. Isso foi feito. Quando se entra numa segunda fase são precisos mais ingredientes e, nessa altura, é inevitável tocar nas questões essenciais do modelo económico e social que o PS sempre defendeu e que é hostil ao modelo do PCP e do Bloco de Esquerda. Podem o Bloco de Esquerda e o PCP colocar entre parênteses essas diferenças em relação à Europa e ao modelo económico? Podem fazê-lo, mas não durante muito tempo, sob pena de desiludirem a sua própria base eleitoral. Vai haver um momento, e estamos a chegar a ele, em que o afrontamento dentro da geringonça é inevitável.

Isso quer dizer que o apoio da esquerda ao PS vai acabar?

Só não acaba tão rapidamente por duas razões. No PCP existe o receio do regresso daquilo a que eles chamam a direita, ou seja, a troika. O PCP talvez não tenha percebido que a troika não deixará de vir se a falência das políticas para que ele contribui se manifestar com força. A troika regressa quando for necessária e isso não está dependente da cor política dos partidos que estão no poder, mas da falta de capacidade da realização das políticas que foram desenvolvidas sem sucesso. O Bloco de Esquerda está sempre na dúvida e oscila entre entrar a sério para o poder com o PS ou manter-se na oposição. E, sobretudo, não ser prejudicado pelas condições económicas e sociais a partir de 2021, com o agravar da situação económica.

Pode haver uma crise política?

É inevitável e tem uma data marcada. É previsível que isso possa acontecer depois da presidência portuguesa da União Europeia. Nenhum partido responsável vai abrir uma crise política, incluindo o próprio PS, entre janeiro e junho do próximo ano. Quem está tão dependente da Europa não pode abrir uma crise interna numa altura em que dirige o Conselho da União Europeia. A Europa não aceitaria isso. Acresce que com a eleição do novo Presidente da República não é viável encontrar uma solução para a crise política (a Assembleia da República não pode ser dissolvida nos seis meses posteriores à eleição). Mas vamos ter um problema na elaboração do próximo Orçamento. António Costa deve ter a perceção de que, provavelmente, este foi o seu último Orçamento

António Costa deseja isso para tentar conquistar a maioria absoluta?

Um líder político deseja ser poder para exercer o seu pensamento e as suas ideias, mas há uma coisa que é inevitável que é o cansaço, o cansaço físico e psicológico. A vida de um politico nos tempos de hoje é dolorosa. Os políticos também sofrem com esta pandemia.

É cada vez mais evidente que a esquerda pode deixar de apoiar este Governo quando a crise se agudizar. António Costa fez bem em fechar a porta ao PSD?

Para o PSD, foi ótimo. A hipótese de o PSD, num momento crítico, se esquecer dos seus interesses específicos, pensar em Portugal e ajudar o PS foi liminarmente recusada pelo Partido Socialista. O país vai um dia perceber a diferença entre o anterior ministro das Finanças e este. Este é muito pior, não só na competência como na visão politica. As primeiras declarações que fez foram para hostilizar o PSD. Não se pode compreender esse comportamento em alguém que sabe que precisaria do PSD. Não sei se é a posição ideológica dele ou se é uma orientação que lhe foi dada, mas a verdade é que o primeiro-ministro deu um passo tão gigantesco que corta a ligação com o PSD. Pior, António Costa disse que haveria uma crise política se precisasse do PSD. Ora, quando se diz isto é claramente pedir ao PSD: estejam quietos, esqueçam-se de nós. O PSD não se esquece do país, mas obviamente que se esquece do Partido Socialista. O PS cortou essa ponte e isso cava a sua própria sepultura a médio prazo.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.