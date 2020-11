Mulheres em situação desesperada

Com o novo vírus a passear-se cada vez mais seguro pelo país e a roer uma economia já frágil, as mulheres, sobretudo mães e grávidas, são as trabalhadoras mais atingidas pelo desemprego. Quem o diz é Ana Rosa Rebelo, diretora técnica da Congregação das Irmãs do Bom Pastor, uma casa na zona de Sintra que recebe mulheres em situações de grande miséria e vítimas de violência doméstica.

Os efeitos socioeconómicos da pandemia afetaram de alguma forma o trabalho da vossa instituição?

Completamente. A começar pelo perfil das pessoas que agora procuram ajuda. Até aqui, só acolhíamos mulheres em situação económica carenciada ou vítimas de violência doméstica que não estivessem em situação de perigo – porque estas, por uma questão de proteção, vão para as casas-abrigo –, mas, desde que foi declarado o estado de Emergência até à atualidade, fomos surpreendidas com dois tipos de realidades muito preocupantes. Começou a haver, da parte da Segurança Social, muitos pedidos para que acolhêssemos também mulheres que perderam o emprego e foram desalojadas das suas casas, e imensos casos de mulheres grávidas sem qualquer tipo de retaguarda. Nunca tivemos tantos pedidos de futuras mães. E o problema é que as instituições como a nossa não estão a conseguir dar resposta a todos estes casos.

Quer dizer que as instituições estão a rebentar pelas costuras?

Sim, porque a covid também nos paralisou. As mulheres que aqui chegam passam primeiro por um período de integração. Têm um acompanhamento especial, quer ao nível psicológico quer ao nível do desenvolvimento das suas competências, para poderem vir a gerir as suas casas e entrar no mercado de trabalho. E o que sentimos, mal a covid entrou no país, é que os projetos de vida delas ficaram em suspenso porque todos os serviços paralisaram. Sempre que aqui entra uma nova utente, há uma série de procedimentos para fazer: é necessário alterar a morada no Cartão de Cidadão; se houver crianças, tem de se tratar do abono na Segurança Social; se é caso para regular as responsabilidades parentais, precisam de se deslocar aos tribunais… Mas tem estado tudo fechado, só funcionam por marcação. E estamos há meses nisto.

Um mundo com uma grande carga kafkiana…

Tenho aqui mães que estão à espera de tratar do Cartão de Cidadão e só têm agendamento para o ano que vem. Por outro lado, estas mulheres têm um baixo nível de escolaridade – e daí encontrarem emprego sobretudo na área das limpezas, que é menos exigente em termos de qualificações –, havendo necessidade de investirem na sua formação. Mas, por exemplo, só em outubro é que o Centro de Emprego voltou a abrir candidaturas para cursos de formação profissional, que tinham sido suspensas. Ora, sem emprego, estas mulheres não podem sair das instituições e dar lugar a outras. E todas as instituições estão a lidar com o mesmo problema.

Então, o que vai acontecer a estas mulheres grávidas que precisam de acolhimento?

Não vai ser fácil arranjar lugar para elas, mas algumas vão ter de ser deslocadas para fora da Lisboa e outras zonas do país. Vamos ter de fazer isso certamente, e o problema é que se trata de pessoas já muito fragilizadas emocionalmente e que, com esse desenraizamento, sentir-se-ão mais deslocadas e perdidas.

