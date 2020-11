Andorra. O anão das montanhas

Há três ou quatro anos, ao desfolhar o Mundo Deportivo, um jornal catalão onde conto com dois grandíssimos amigos e jornalistas, Paco Aguilar e Cristina Cubero, uma reportagem captou a minha atenção. Tinha como título uma pergunta – La Peor Selección del Mundo? –, e eu confesso que embirro profundamente com perguntas nos títulos porque, como dizia o meu velho mestre Carlos Pinhão, o leitor compra o jornal para obter respostas, e não para que o baralhem com questões às quais nem sempre sabe responder. O artigo era, salvo erro, de outubro de 2016 e Portugal, nesse mês, espancou o seu adversário da próxima quarta-feira na Luz, por 6-0, em Aveiro, num particular, tal como o desta semana.

Sejamos, por momentos, essencialmente práticos, como os ingleses caricaturados por_Carlos da Maia do divino Eça. A equipa nacional de Andorra recebeu o beneplácito da UEFA e da FIFA em 1996, sendo de imediato esculhambada pela Estónia, em Andorra-La-Vieja, por 1-6. A partir daí, cada partida parecia uma queda nas catacumbas do futebol mais medíocre do planeta. Até disputar o seu primeiro confronto oficial, na fase de apuramento para o Euro 2000, Andorra somou 12 jogos e só um deles não descambou em derrota – empate com o Azerbaijão (0-0) no dia 24 de junho de 1998. Os enxovalhos multiplicavam-se e mantiveram-se arrumados nas prateleiras dos calendários, com o primeiro confronto com Portugal a datar de 18 de agosto de 1999, derrota por uns muito simpáticos 0-4 no Estádio Nacional. Vitórias, nem vê-las.

