A alegria incomparável dos domingos

O Conselheiro Gama Torres não só é uma personagem eterna da literatura portuguesa como, hoje em dia, a personagem mais atual da sociedade portuguesa. Se bem se lembram, pelo que nos conta Z. Zagalo em O Conde d’Abranhos, do divino Eça, reduzia-se a uma frase solene, pensativa, vinda das profundezas do seu cérebro caliginoso: «Ele há questões terríveis! Terríveis! A prostituição, o pauperismo, o ultramontanismo». E assim fechava, plenipotenciário de uma sabedoria bacoca, todos os serões, por mais inócuas que fossem as conversas.

Convenhamos: neste arrivismo com laivos fascistas a que estamos entregues, sendo todos nós polícias uns dos outros e obrigados a uma obediência cega ao Grande Irmão que nos vigia, atingimos o ultramontanismo. Da prostituição, nem vale a pena falar, de tal forma abunda agora, por via do distanciamento obrigatório, mais intelectual do que física. O pauperismo é uma inevitabilidade: esta fétida lesma que se espapa à beira-Atlântico sob o nome desacreditado de Portugal, para continuar a citar o mais fundamental e indispensável dos Queirozes, andou décadas a degradar os velhos e está, subitamente, disposta a matar à fome os novos para que os velhos sobrevivam, fechando-nos todos em casa até que a esquina da vida tombe sobre a nossa cabeça como um céu de tempestades.

O ogro da doença invisível é propagado pelos novos Goebbels, que nos descontam na liberdade com o mesmo à-vontade com que nos carregam nos impostos e transformam-nos naquele garotinho, sétimo filho de pobres lenhadores, ao qual Perrault dedicou o conto do Pequeno Polegar. Cada um que defronte o monstro com as armas que tem, mais par de botas menos par de botas. E no intrincado destas ideias que vamos desenvolvendo dia a dia, cada qual com a sua verdade, cada qual com a sua opinião, cada qual mais vítima da omnipotência daqueles que apenas alguns elegeram, o Pequeno Polegar torna-se uma metáfora.