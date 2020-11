"Há uma perseguição fiscal do automóvel em Portugal"

O secretário-geral da ACAP, Hélder Pedro, lamenta a falta de medidas de estímulo para incentivar o setor, ao contrário do que foi feito por outros países europeus. A retoma do incentivo ao abate e a redução do IVA a 13% são vistas por Hélder Pedro como medidas para salvar este mercado.

Setor automóvel tem registado quedas tanto em vendas como em produção. Já era expetável?

Tivemos uma situação, desde logo, completamente diferente de outras crises anteriores porque houve um encerramento das fábricas automóveis, o que nunca tinha acontecido nem na crise do Lehman Brothers nem em outras, e isso afetou as cadeias de distribuição no imediato. Por isso, tivemos uma quebra de vendas como não havia precedentes, praticamente 100% em abril. E, nessa altura, a ACAP alertou para esse problema, porque o setor automóvel é um barómetro da economia e foi dos mais afetados por esta crise. Fala-se, naturalmente, muito no turismo e na restauração, mas o automóvel está também na linha da frente, até porque em Portugal, sendo um país de turismo, o canal de rent-a-car é importante para o setor automóvel e este registou uma redução superior à própria queda do mercado – mais de 70% –, e isso também afetou uma parte significativa das vendas.

E o mercado de usados?

O mercado de usados é diferente do mercado de carros novos, desde logo em termos estatísticos, uma vez que não existe a mesma fiabilidade, mas representa cerca de três vezes o mercado de novos. O que notámos é que em junho houve uma maior resiliência do mercado de usados e este começou a corresponder de uma forma diferente do próprio mercado de novos. Também não será alheio o facto de as pessoas terem a necessidade de alterar as suas rotinas de deslocação por causa da covid e de quererem o privilegiar o transporte de particulares e, como tal, adquiriram veículos usados para responder às suas necessidades e para poderem circular.

Houve quem alertasse para a ‘invasão’ de venda de carros usados devido à quebra de negócios nos rent-a-car e nas plataformas de transporte, como a Uber...

A crise afetou muito todo este setor do transporte público de passageiros, quer coletivo quer individual. Não temos dados concretos, mas é um setor que está a ter uma fortíssima retração e isso também tem implicações no mercado automóvel, e não se vê perspetiva de haver, a curto prazo, uma recuperação desses setores.

E em relação à produção automóvel?

Desde logo tivemos uma paragem das fábricas no final de março; depois, com a reabertura das unidades, o setor foi recuperando. A produção automóvel registou em setembro uma queda de 28,1%, abaixo da queda de vendas, que registaram um decréscimo de 37% de janeiro a outubro. Mas isto tem uma explicação: a produção destina-se em 97% ao exterior, não tem como destino o mercado nacional, contribuindo assim para as exportações do país. É um dos setores mais importantes para a balança comercial e exporta sobretudo para mercados como Alemanha, França e Espanha. E nesses países nota-se a diferença em relação ao Governo português: os seus Governos, em junho, implementaram planos de recuperação ou de estímulo à procura no setor automóvel. Com o nosso Governo, nada foi feito até agora e esses planos de estímulo à procura nesses países, nomeadamente com a medida de incentivo ao abate de veículos em fim de vida, que todos esses países implementaram, levaram a que, de acordo com os últimos dados de setembro, o mercado alemão tenha registado um crescimento de 8%, enquanto o mercado francês apresentou um aumento de 3% e o mercado italiano um crescimento de 9,5% – estando em contraciclo com o nosso mercado, que apresenta uma descida de 37%, a segunda maior queda percentual em toda a União Europeia. Esses países tomaram essas medidas e as nossas fábricas automóveis, que produzem muito para esses países, não estão a cair tanto como está o mercado de vendas português. Ou seja, se esses países nada tivessem feito, como fez o Governo português em termos de estímulo à procura, certamente as nossas fábricas estariam com quedas superiores às que têm neste momento.

A Autoeuropa, até aqui, tinha atingido recordes de produção. Essas metas podem agora ser postas em causa?

Claro, a pandemia apanhou-nos a todos de surpresa. E, ao contrário da anterior crise, que teve origem na economia, esta é uma crise sanitária, uma pandemia que ninguém controla, e se em 2009 tivemos quedas de produção muito significativas, as fábricas, nessa altura, não fecharam. Reduziram grande parte da sua atividade, mas não tiveram de fazer um lockdown como aconteceu agora em toda a Europa, em que as fábricas em toda a Europa, Portugal incluído, tiveram de encerrar durante um período significativo – mais de um mês –, e isso coloca em causa todas as projeções, todas as previsões. Estamos, neste momento, numa segunda fase. Esperemos que as coisas continuem controladas e que não haja necessidade de haver um novo lockdown, porque isso seria muito mau para a economia e muito mau para o país.

