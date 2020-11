Donald Trump, Joe Biden, ódio e fanatismo

As eleições americanas têm-me divertido, embora o espetáculo seja deprimente. Os argumentos usados pelos defensores das duas partes são muito parecidos, no fundo. Vejamos a história dos votos por correspondência. Os que estão com Trump dizem que os votos por correspondência dão azo a golpadas, mas parece que só nestas eleições é que esse problema se coloca. Até aqui, nunca ninguém, que eu saiba, fez grandes ondas por causa disso.

Já os apoiantes de Biden dizem que Trump se serviu da máquina do Estado para condicionar as eleições, mas parece que Trump é que foi calado em vários canais de televisão e redes sociais. Mas a história mais hilariante é a das sondagens: Trump ficou furioso com a divulgação das mesmas e os apoiantes de Biden ficaram piores que estragados por os resultados apurados estarem muito longe do que as sondagens diziam. Queixam-se que teriam investido noutros estados se tivessem sabido da real intenção de voto.

Como se vê, a rapaziada ficou muito nervosa e muita tinta ainda vai correr. Esperemos é que, seja qual for o resultado, os americanos, os mais extremados, se comportem condignamente e respeitem a vontade dos eleitores: daqueles que colocaram o seu voto na urna e daqueles que o fizeram por correspondência. Só uma nota final: o ódio que há aos EUA deveria levar as pessoas a não se envolverem tão afincadamente no assunto.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.