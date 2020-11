Joe Biden é o novo Presidente dos Estados Unidos

Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos - o 46.º na história da nação.

A CNN, a NBC, a CBS e a ABC foram os primeiros meios de comunicação a anunciar o candidato democrata como o novo Presidente dos EUA, seguindo-se a Associated Press, a Fox News e o The Guardian.

A derrota de Donald Trump foi projetada depois de os meios de comunicação anunciarem que Biden venceu o estado da Pensilvânia, atingido assim os 273 grandes eleitores no Colégio Eleitoral, um número superior aos 270 que precisava. Mas o democrata também superou Trump no voto popular - foi mesmo no candidato presidencial mais votado de sempre.

Biden já reagiu à vitória e e disse sentir-se "honrado". "Sinto-me honrado e emocionado pela confiança que o povo americano depositou em mim", declarou.

Joe Biden, de 77 anos, vai ocupar a Casa Branca depois de ter sido vice-presidente de Barack Obama, entre 2009 e 2017. Come sta vitória, a senadora Kamala Harris, de 56 anos, será a primeira mulher negra eleita vice-Presidente dos Estados Unidos.