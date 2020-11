Rainha Isabel II gasta mais de 33 mil euros em presentes de Natal

Com o Natal à porta, a Rainha Isabel II já se está a preparar para comprar os mais de 600 presentes que habitualmente adquire nesta época. De acordo com o The Sun, a Rainha gasta cerca de 33 mil euros em prendas de natal para familiares, amigos e empregados, num total de 620 presentes.

Como seria expectável não é a monarca que escolhe todos os presentes individualmente, mas faz questão de presentear os mais próximos.

“Os presentes normalmente são um voucher que poderá ser trocado por qualquer livro, ou uma pequena peça em porcelana da loja de lembranças do palácio, ou um pequeno pudim de Natal [iguaria típica do Reino Unido] dentro de uma caixa", revelou fonte do palácio ao jornal britânico.

Geralmente todos os empregados da Rainha se dirigem a uma sala onde recebem o presente pelas suas mãos, bem como um agradecimento pela sua dedicação. Quando os funcionários não conseguem estar presentes, a prenda costuma ser entregue por correio, juntamente com um postal.