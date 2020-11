Naufrágio de veleiro ao largo de Viana do Castelo faz um morto

Um homem, de 63 anos, morreu, esta sexta-feira, na sequência do naufrágio de um veleiro ao largo de Viana do Castelo.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o alerta, de um veleiro com quatro tripulantes franceses, que se virou ao largo de Viana do Castelo, foi dado pelas 02h00 de hoje. Na operação de socorro foi possível resgatar três homens, com idades entre os 49 e os 67, tendo sido necessário fazer buscas para encontrar o quarto tripulante, que foi encontrado já sem vida.

Os três sobreviventes do naufrágio foram transportados para os Açores.

Segundo a Autoridade, a operação foi dirigida pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e mobilizou dois navios mercantes, uma fragata, uma aeronave da Força Aérea e meios do Instituto de Socorros a Náufragos.