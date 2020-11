Número de infetados na Misericórdia de Sines sobe para 85

Há quatro óbitos a registar desde o início do surto.

O número de infetados com covid-19 relacionados com o surto na Santa Casa da Misericórdia de Sines subiu, este sábado, para 85.

De acordo com a Autoridade de Saúde Pública local, citada pela agência Lusa, no total foram diagnosticados com o vírus 64 utentes e 21 profissionais. Quatro utentes acabaram por morrer.

Há ainda quatro utentes internados no Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, e o seu estado é considerado "estável".

A instituição, que conta com 200 utentes, suspendeu todas as visitas e disponibilizou uma linha telefónica para partilha de informação com os familiares dos residentes.