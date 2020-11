Idosos reencontram-se após um mês separados devido à covid-19 e o momento é emocionante

A Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, na Guarda, partilhou, nas redes sociais, o momento em que um casal, utentes da instituição, se reencontraram. As imagens, que emocionaram os utilizadores, rapidamente se tornaram virais.

Em plena pandemia, os idosos estiveram um mês separados devido ao internamento hospitalar de um deles e consequente isolamento.

As imagens mostram o casal, apaixonado, em lágrimas, enquanto trocam vários afetos.

“Em tempos de pandemia há momentos que nos enchem o coração de alegria e esperança! Depois de um mês separados, por um internamento hospitalar e consequente isolamento, a alegria deste casal enamorado no reencontro dá-nos o alento de aguardar por melhores dias... O dia em que como hoje vimos haveremos de abraçar quem mais amamos”, escreveu a Misericórdia, na legenda do vídeo partilhado no Facebook.