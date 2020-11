O que acontece se desobedecer ao recolher obrigatório?

O Governo aprovou no sábado, em Conselho de Ministros, o recolher obrigatório aos dias de semana nos (121) concelhos determinados com risco elevado, em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 05h00, bem como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 05h00.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, este sábado, as medidas aprovadas em Conselho de Ministros Extraordinário, e que irão vigorar no Estado de Emergência, que se inicia segunda-feira, entre as quais a proibição de circulação dentro dos 121 concelhos com maior risco de contágio de covid-19 e explicou, durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião, que apesar de não ser uma "questão penal", as pessoas que não cumprirem com a medida irão ser levadas às suas residências pelas autoridades.

"A questão não é uma questão penal, a questão não é uma questão de polícia, é uma questão de responsabilidade individual. Essa obrigação existe, essa obrigação tem de ser cumprida",explicou o chefe do Governo.

O Governo aprovou no sábado, em Conselho de Ministros, o recolher obrigatório aos dias de semana nos (121) concelhos determinados com risco elevado, em espaços e vias públicas diariamente entre as 23h00 e as 05h00, bem como aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 05h00, exceto deslocações urgentes e inadiáveis, de modo a controlar a propagação do novo coronavírus.