Johnny Depp despedido do filme Monstros Fantásticos, dias após perder batalha judicial sobre violência doméstica

Depois de ter perdido a a batalha judicial contra a ex-mulher, Amber Heard, Johnny Depp foi forçado a abandonar o elenco do filme Monstros Fantásticos recentemente, dias depois de ter perdido uma batalha judicial contra a ex-mulher, Amber Heard, que acusa o ator de violência doméstica, e também contra o jornal The Sun, que apelidou um dos artistas mais badalados de Hollywwod de "agressor de mulheres".

Este filme é o terceiro da saga e tem estreia marcada para o verão de 2022, depois de esta ter sido adiada em relação à devido ao aparecimento do novo coronavírus. Johnny Depp participou no segundo filme Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, onde deu vida ao bruxo Gellert Grindelwald.

A confirmação foi dada pelo próprio ator, de 57 anos, que publicou uma nota no Instagram onde diz que a Warner Brothers, responsável pela produção do filme, lhe pediu que abandonasse o seu papel de vilão, no qual interpretava Gellert Grindelwald. Apesar de "respeitar" e "concordar" com o pedido da produtora, Deep afirma que esta decisão judicial não podem definir a sua vida e carreira. "O julgamento surreal do tribunal do Reino Unido não mudará a minha luta para dizer a verdade e confirmo que pretendo recorrer [da decisão]. A minha determinação permanece forte e tenciono provar que as alegações contra mim são falsas. A minha vida e carreira não serão definidas por este momento no tempo", afirma o ator.

Foi provado em tribunal que Johnny Depp, 57 anos, agrediu a mulher cerca de 12 vezes e que o seu vício em álcool, cocaína e a vida leviana que levava afetaram seriamente o casal. Assim, o artigo do The Sun que expôs várias agressões de Johnny Depp a Amber Heard também foi considerado “substancialmente verdadeiro”.

Recorde-se que chegou a vir a público, nas redes sociais, fotografias de Amber Heard com marcas de violência no rosto. Por outro lado, também foram expostas gravações de áudio de grandes discussões feitas por Jonnhy Depp, onde a atriz foi apanhada a insultar o ex-marido.