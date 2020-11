Anna Westerlund volta a partilhar novidades sobre a casa de sonho de Pedro Lima

A mulher de Pedro Lima, Anna Westerlund, fez uma publicação no Instagram onde partilhou algumas das novidades sobre a construção da sua nova casa de família, um dos sonhos idealizados pelo ator da TVI que a mulher e mãe dos seus quatros filhos prometeu realizar, depois de Pedro Lima ter morrido no passado dia 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais. Este projeto era algo pelo qual o artista mostrava bastante entusiasmo e partilhava diversas novidades com os fãs e seguidores nas redes sociais.

De acordo com a ceramista, que tem acompanhado ao pormenor a realização do projeto idealizado pelo marido, a construção está quase terminada. "Uma das coisas incríveis no processo de construção da casa tem sido acompanhar o trabalho duro de quem efetivamente está lá todos os dias a construir a casa (faça chuva ou faça sol). Acho que às vezes esquecemos o trabalho de quem está por trás de todas as casas que habitamos!", pode ler-se na publicação. "Paredes de chantilly barradas à mão para um estuque perfeito. Confesso que gosto muito de acompanhar e admirar estes trabalhos incríveis a serem feitos", explica ainda.

Esta não é a primeira vez que a ceramista fala sobre a construção da casa nas redes sociais. "Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa", disse Westerlund, dirigindo-se a Pedro.