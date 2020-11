FC Porto vence (3-1) Portimonense com reviravolta

O FC Porto regressou às vitórias na Liga portuguesa este domingo, com o triunfo (3-1) na receção ao Portimonense, na jornada 7.

Os dragões ainda apanharam um susto, após entrada forte dos algarvios, que ainda estiveram a vencer na Invicta, com golo de Beto (14 minutos). A reviravolta da equipa de Sérgio Conceição começou a ficar desenhada ainda na primeira metade, através de Mbemba, em tempo de compensação (45+3’). Já Taremi confirmou o 2-1 nos primeiros instantes da segunda parte (46’) e Sérgio Oliveira fechou as contas ao cair do pano (89’).

Os azuis-e-brancos voltam a conquistar três pontos, depois da derrota (3-2) com o Paços de Ferreira na ronda anterior.

Com o resultado, o FC Porto ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar da Liga, mas espera ainda para ver o resultado do jogo principal da jornada, que está a acontecer na Luz, entre Benfica e Sp. Braga.

Independentemente do resultado, os encarnados mantém o segundo lugar. Em caso de vitória, os minhotos poderiam igualar o plantel de Jorge Jesus com 15 pontos - ou em caso de empate ficar lado a lado com o FC Porto (13 pontos).

Por sua vez, caso Carlos Carvalhal e companhia fossem derrotados no fecho da ronda, os arsenalistas mantinham os 12 pontos, caindo assim para a quarta posição.

Do outro lado, o Benfica procurava também voltar a vencer (depois da surpreendente derrota (3-0) no Bessa, com o Boavista, na jornada seis). Com um triunfo sobre os bracarenses, a águia ficava novamente a um ponto do líder Sporting.

Recorde-se que os leões de Rúben Amorim já tinham garantido a manutenção do primeiro lugar no sábado, com a goleada (4-0) sobre o Vitória de Guimarães. Na cidade berço, os verdes-e-brancos igualaram o melhor resultado alcançado esta época, precisamente uma semana depois do 4-0 aplicado na receção ao Tondela, na ronda 6.