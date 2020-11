Região Norte com incidência de 1000 casos por 100 mil habitantes

A região Norte continua a ser o epicentro de novos casos de covid-19 no país e onde se espera um maior aumento da pressão sobre os hospitais nos próximos dias, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo. Depois de novos recordes de casos reportados à Direção Geral da Saúde durante o fim de semana, o Norte passou ontem pela primeira vez o patamar dos mil novos casos por 100 mil habitantes nas duas últimas semanas (1008), atingindo uma média diária de 3048 novos casos nos últimos sete dias. Na região de Lisboa, com uma média de 1225 novos casos, atingiu-se os 434 casos por 100 mil habitantes. A nível nacional, a média da última semana foi de 4998 novos casos e a incidência cumulativa a 14 dias atingiu os 589 casos por 100 mil habitantes. Uma situação que coloca o país agora não muito atrás da situação epidemiológica em Espanha, acima dos 600 casos por 100 mil habitantes, quando há três semanas a diferença era muito maior, com Portugal com metade da incidência de Espanha.

Recorde-se que este indicador da incidência cumulativa de casos por habitantes a 14 dias tem sido usado a nível internacional para avaliar o risco de contágio – quanto mais pessoas infetadas numa região ou país, maior o risco de contrair o vírus. Acima do patamar de 240 casos por 100 mil habitantes, o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças considera que o risco é muito elevado. Também em Portugal, foi o indicador adoptado pelo Governo há uma semana para sinalizar os concelhos de risco que passaram a ter medidas mais restritivas de contactos e onde o estado de emergência impõe a partir desta segunda-feira o recolher noturno e um recolher obrigatório ao fim de semana, a partir das 13h. No Norte, a incidência está agora seis vezes acima desse patamar, enquanto em Lisboa aproxima-se de ser mais do dobro.

No sábado, o primeiro-ministro admitiu que durante a semana os concelhos sujeitos a medidas e mesmo as medidas em vigor poderão ter de ser reavaliados em função da evolução epidemiológica. Durante a última semana, a Direção Geral da Saúde não disponibilizou informação sobre a evolução de casos por concelho, como costumava acontecer até aqui às segundas-feiras.

António Costa indicou no entanto que poderão entrar mais concelhos na lista ou sair e poderão ser adotadas “medidas diferenciadas” para aqueles com uma maior taxa de incidência de casos de covid muito elevada, dando o exemplo de Paços de Ferreira, com uma incidência de mais de 4000 casos por 100 mil habitantes. Apesar de não terem sido divulgados dados pela DGS, os números já tinham sido disponibilizados durante a semana pelo Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira no Facebook. O autarca publicou uma tabela que, além de mostrar a situação de Paços de Ferreira a 2 de novembro, quando tinha então uma incidência cumulativa de 4366 casos por 100 mil habitantes, permitia perceber que outros concelhos da região Norte estão muito acima do patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes. Lousada, Vizela, Paredes, Penafiel, Felgueiras surgiam com os concelhos com maior incidência, registando até à última segunda-feira uma incidência superior a 1500 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores, mais de seis vezes o patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes. O i procurou perceber junto da DGS na semana passada se foram propostas novas medidas nestes concelhos e se há zonas na região de Lisboa com este nível de incidência mas até ao fecho desta edição não foi divulgada mais informação.

Testes rápidos avançam

Além das medidas para conter a epidemia, entra em vigor esta segunda-feira a nova estratégia nacional de testagem, que prevê a utilização de testes rápidos. A mudança surge numa altura em que, segundo o relatório semanal do ECDC referente à última semana de outubro, Portugal é o 13º país europeu no ranking da testagem, isto tendo em conta o número de testes por semana por 100 mil habitantes. Já chegou a aparecer em 16º lugar nas últimas semanas. Apesar de ter subido o número de testes semanais, a taxa de positividade tem estado a aumentar e nunca foi tão elevada como atualmente. Segundo o ECDC, 11,4% dos primeiros testes em Portugal estavam a dar positivo na última semana de outubro, quando no início de setembro rondavam os 2%. Em abril, não chegaram aos 10%. O indicador da positividade ajuda a perceber se a infeção está mais ou menos disseminada, o que parece ser o caso em Portugal e noutros países europeus. Na região Norte, indicou ao i há duas semanas a ARS, a positividade ultrapassou os 20%.

Mortalidade continua a aumentar

Com o número de casos a subir, e depois de nas últimas semanas terem aumentado as infeções entre idosos, o número de mortes associadas à covid-19 voltou a aumentar de forma expressiva na última semana. Nos últimos sete dias houve uma média de 50 mortes por covid-19 no país, números agora mais negros do que no início da epidemia. Morreram 352 pessoas no país nos últimos sete dias, a maioria idosos com mais de 70 anos. Na última semana tinham morrido 228 pessoas. A previsão é que o número de mortes continue a aumentar.