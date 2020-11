Ex-mulher de Phill Collins pressionada pelos filhos para contar traição

Orianne Cevey traiu o cantor com Thomas Bates, com quem é casada desde o mês de agosto.

Os filhos de Orianne Cevey e Phil Collins pressionaram a mãe a contar que traía o cantor com Thomas Bates. A designer de jóias acabou a relação por mensagem de telemóvel, onde revelava que estava numa relação com Thomas Bates, avança o site PageSix.

Cevey, de 46 anos, e Phill Collins estiveram casados entre 1999 e 2006, mas decidiram dar uma nova oportunidade à relação em 2016...o que não correu como o esperado. Segundo revelou uma fonte ao PageSix, a designer de jóias traiu Phill Collins com Thomas Bates e foram os filhos do casal, Nicholas, de 19 anos, e Matthew, de 16, que descobriram e fizeram o ultimato à mãe: "Não sei como Orianne conheceu Bates, mas ela estava a levá-lo para alguns eventos. Houve um churrasco no feriado de 4 de julho em que os miúdos os viram juntos e disseram: 'Mãe, é melhor contares ao pai ou nós contamos”.

Ainda em julho, Orianne ganhou coragem para contar a Collins que estava numa relação extraconjugal, mas, apesar de estarem ambos na mansão do cantor em Miami, a designer não conseguiu dizer-lhe pessoalmente, mas sim por mensagem, que dizia: “Eu quero encontrar a felicidade com outra pessoa, tu conhece-lo, o nome dele é Thomas”, relevou uma fonte ao The Post.

Segundo contou um amigo, Phill Collins ficou “chocado e a sentir-se um pouco idiota”, principalmente quando descobriu que a ex e Thomas Bates, 31 anos, casaram em segredo no dia 2 de Agosto em Las Vegas.

O músico, de 69 anos, chegou mesmo a processar Orianne Cevey por esta se recusar a sair da mansão do cantor já depois de se ter casado com Thomas Bates. De acordo com o Daily Mail, o ex-casal conseguiu chegar a um “acordo parcial” e a mulher recebeu uma ordem de despejo para sair da casa, uma vez que Collins defende que não tem o direito de ali morar com o novo marido. Orianne e Bates acabaram por ceder e pretendem sair da mansão até meados de janeiro de 2021.