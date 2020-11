Rebel Wilson magoa-se em "sessão fotográfica escaldante"

A atriz ficou com vários arranhões e hematomas depois de levar com uma onda do mar no final das férias no México

Rebel Wilson contou aos seguidores no Instagram que as férias no México terminaram da “pior maneira”, uma vez que a acabou por se magoar quando tirava as últimas fotografias antes de regressar.

Quando se preparava para fazer uma “sessão fotográfica escaldante” na praia, com os amigos, a atriz, de 40 anos, foi surpreendida por uma onda, que lhe provocou vários arranhões e hematomas e arrastou a mala de uma amiga.

“Estamos aqui no México e tiramos fotos escaldantes na praia. Infelizmente, enquanto fazíamos isso, a bolsa da Nicole caiu ao oceano. Tinha o passaporte dela, que está a secar neste momento”, explicou na rede social. “Basicamente, o meu seio esquerdo sofreu a maior parte do impacto e vai ficar muito inchado e com hematomas”, prosseguiu.