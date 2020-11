Sondagem: Uso obrigatório de máscara divide portugueses

48% contra 45% são as percentagens de inquiridos no Barómetro da Eurosondagem-Associação Mutualista Montepio para o SOL que estão, respetivamente, a favor e contra o uso obrigatório de máscara na rua.

E 7% assumem ter dúvidas ou preferem não responder.

Curiosamente, são os homens quem estão mais a favor da obrigatoriedade do uso de máscara na rua (48,5%) e as mulheres quem são mais críticas desta medida (46%).

O barómetro revela também que a esmagadora maioria do eleitorado português não iria votar num referendo sobre a legalização da eutanásia ou suicídio assistido – apenas 25% assumem que iriam às urnas caso o Parlamento tivesse aprovado a consulta popular.

Já quanto ao Orçamento do Estado para 2021, há também uma maioria clara (59%) que defende a aprovação da proposta do Governo de António Costa e apenas 21% consideram que o documento elaborado pela equipa de João Leão deveria ser rejeitado. Ou seja, os portugueses são claramente contra a precipitação de uma crise política.

Já no que respeita à intenção de voto, não há alterações significativas a registar, mantendo-se o PS (38,3%) com confortável vantagem

sobre o PSD_(29,7%), apesar de os sociais-democratas encurtarem a distância para os socialistas em mais de um ponto percentual.

Digna de registo continua a tendência de subida do Chega, que volta a crescer na intenção de voto dos portugueses, alcançando a barreira dos 5%, aproximando-se da CDU (5,8) e distanciando-se do CDS_(2,7).

Quanto à popularidade dos principais protagonistas políticos nacionais, não há alterações substanciais.

Se houver um referendo à Eutanásia

Iria votar – 25%

Não votava – 55%

Não Sabe/Não responde – 20%

Concorda com o uso obrigatório de máscara na rua?

Sim – 48%

Não – 45%

Não Sabe/Não responde – 7%

Na votação final global, quer que o Orçamento de Estado…

Seja aprovado – 58%

Seja Rejeitado –21%

Não Sabe/Não responde – 20%

Como vê a atuação do Presidente da República?

67,0% dos inquiridos veem-na de forma positiva.

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS -38,3% (-0,5%)

PSD - 29,7% (+0,7)

BE - 8,3% (-0,2%)

CDU - 5,8% (+0,3%)

Chega - 5,0% (+0,2%)

CDS - 2,7% (-0,6%)

PAN - 2,2% (+0,2%)

IL - 1,0% (-0,3)

Como vê a atuação dos líderes políticos

António Costa - +42,0%

Rui Rio - +18,5%

Jerónimo de Sous - +4,1%

Francisco rodrigues dos Santos - +2,5%

Catarina Martins - -1,5%

André Ventura - -4,5%

André Silva - -8,8%

Cotrim Figueiredo - 8,0%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal O SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras), com o patrocínio da Associação Mutualista Montepio, de 2 a 5 de Novembro de 2020. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1152 tentativas de entrevistas e, destas, 141 (12,2%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1011 entrevistas.

O erro máximo da Amostra é de 3,08%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 6 de Novembro de 2020 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa