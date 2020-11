Atleta do Sporting baleado no peito

Um jovem de 18 anos, jogador do Sporting, deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na madrugada de domingo, com um ferimento de bala no peito.

Bruno Tavares, dos sub-23 do Sporting, foi submetido a uma intervenção cirúrgica para a remoção do projétil. Segundo o Jornal de Notícias, a operação correu bem e o jovem encontra-se fora de perigo.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi informada pelos serviços do hospital e está a investigar o caso, que pode ter resultado de um disparo acidental.

O mesmo jornal escreve que Bruno Tavares estaria num convívio com amigos quando um destes começou a "brincar" com uma arma de fogo, terá disparado e sem querer atingiu o atleta.

O jovem foi levado para o hospital por alguns amigos que estariam neste encontro.