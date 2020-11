Itália contabiliza 25.271 casos de covid-19 e 356 mortes nas últimas 24 horas

Desde o começo da pandemia o país já contabiliza 960.373 infetados e 41.750 óbitos relacionados com o novo coronavírus.

Itália registou esta segunda-feira mais 25.271 casos de covid-19 e 356 mortes, segundo dados do ministério da Saúde italiano. Assim, desde o começo da pandemia o país já contabiliza 960.373 infetados e 41.750 óbitos relacionados com o novo coronavírus.

O número de casos desta segunda-feira é inferior àquele registado no dia anterior, uma vez que foram realizados menos testes. Nas últimas 24 horas, houve mais 1.196 doentes internados, num total de 27.636 pacientes hospitalizados, dos quais 2.849 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por esta altura, há 573.334 casos ativos de covid-19 em Itália, mais 14.898 do que no domingo, e recuperaram mais 10.215 pessoas, de 345.289 mil curados desde o início do ano.