Treinador do Flamengo despedido apenas três meses depois de suceder Jorge Jesus

Domènec Torrent foi despedido do comando técnico do Flamengo, anunciou esta segunda-feira o clube através da rede social Twitter.

Torrent sucedeu a Jorge Jesus como treinador do Flamengo e apenas três meses depois abandona o clube após sofrer uma goleada de 0-4 por parte do Atlélico Mineiro num jogo para o campeonato brasileiro.

O treinador espanhol deixa a equipa do Rio de Janeiro em terceiro lugar a um ponto do líder, Sport Club Internacional. No total de 24 jogos oficiais, à frente do comando técnico do Flamengo o espanhol ganhou 14, perdeu seis e quatro ficaram empatados.